МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Совещание по мерам поддержки авиаотрасли у президента РФ Владимира Путина должно пройти 13 мая, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг сообщил РИА Новости, что президент проведет совещание по поддержке авиаотрасли на следующей неделе.

"Совещание у президента по мерам поддержки авиации должно пройти 13 мая", — сказал источник.

В четверг Путин провел совещание по поддержке транспортной сферы, отметив, что авиаотрасль оказалась в сложной ситуации. Он сообщил, что планирует провести отдельное совещание по этой теме.

Росавиация ранее сообщала, что на фоне пандемии коронавируса пассажиропоток авиакомпаний РФ в марте снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,1%, до 6,4 миллиона человек, в январе-марте — на 5,9%, до 23,3 миллиона. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщала, что пассажиропоток авиакомпаний РФ в апреле упал на 92%.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. Авиакомпании также сократили внутренние рейсы из-за падения спроса.