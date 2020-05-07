МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Рост цен на плодоовощную продукцию в России в апреле связан с исчерпанием запасов урожая прошлого года и увеличением стоимости поставок импортной продукции из-за ослабления рубля, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

По данным Росстата, цены на продовольственные товары в России в апреле увеличились на 1,7% к марту текущего года. При этом продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали на 0,9%, а плодоовощная продукция — на 7,9%. В частности, лимоны стали дороже в 2,5 раза, репчатый лук — на 49,9%, чеснок — на 25,7%.

"Традиционные сезонные колебания повлияли, прежде всего, на цены на плодоовощную продукцию. За период с 31 марта по 30 апреля рост цен сельхозтоваропроизводителей на картофель составил 16,7%, до 13 рублей за килограмм, на морковь — 12,8%, до 15,25 рубля за килограмм, капусту белокочанную — 10,9%, до 15,05 рубля за килограмм, яблоки — 4,7%, до 45,47 рубля за килограмм, лук репчатый — 1,7%, до 15,17 рубля за килограмм", — сообщает Минсельхоз.

Министерство указывает, что в настоящее время цены на морковь, лук и капусту белокочанную ниже уровня аналогичного периода 2019 года (на 10%, 10,9% и 30,4% соответственно). "Текущий рост цен в первую очередь связан с исчерпанием товарных запасов урожая прошлого года и увеличением стоимости поставок импортной продукции из-за колебаний курса валют", — отмечается в сообщении.

Минсельхоз добавляет, что в дальнейшем стабилизации цен будут способствовать меры, принятые на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), включающие обнуление ввозных таможенных пошлин и запрет экспорта до окончания сезона.

"Следует отметить, что давление на цены в большинстве подотраслей сельского хозяйства в настоящее время оказывает рост курса доллара, что обусловлено импортной составляющей в производстве продукции АПК", — заключает министерство.