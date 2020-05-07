МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Ажиотажный спрос россиян ещё в марте, сезонные колебания, ослабление рубля и изменения в логистике товаров из-за ограничений, связанных с коронавирусом, повлияли на рост цен на отдельные продукты в России в апреле, заявили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети).

По данным Росстата, цены на продовольственные товары в России в апреле увеличились на 1,7% по отношению к марту текущего года. При этом продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали на 0,9%, а плодоовощная продукция — на 7,9%. В частности, лимоны стали дороже в 2,5 раза, репчатый лук — на 49,9%, чеснок — на 25,7%.

АКОРТ, комментируя данные статистического ведомства, отмечает, что в целом потребительские цены в России в апреле с начала года увеличились на 2,1% — такая же динамика наблюдалась и в апреле 2019 года. "Таким образом, несмотря на ряд неблагоприятных факторов, включая ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, и ажиотажный спрос на ряд продуктов в середине марта 2020 года, удалось избежать скачкообразного роста цен на основные категории продуктов", — указали в ассоциации.

"Отрицательными факторами, заметно повлиявшими на индекс цен на отдельные категории продуктов, стали ажиотажный спрос, наблюдавшийся в середине марта 2020 года, традиционные сезонные колебания, влияющие, прежде всего, на цены производителей плодоовощной продукции, изменение валютных курсов, повлиявшее на цены поставщиков товаров с импортной составляющей, и изменение логистических цепочек в связи с введенными в ряде стран карантинными мерами", — добавили в ассоциации.

Там также напомнили, что для обеспечения стабилизации цен на российском рынке АКОРТ и Национальный союз производителей плодов и овощей в конце апреля подписали меморандум о взаимодействии между поставщиками плодоовощной продукции и розничными компаниями.

"Кроме того, одним из основных факторов, повлиявших на сдерживание роста цен, стали целенаправленные системные усилия торговых сетей по сдерживанию роста цен за счет собственных ресурсов, включая обнуление ими торговой наценки на ряд социально значимых товаров", — указали в ассоциации.