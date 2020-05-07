МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Рецессия из-за коронавируса и падения цен на нефть обусловит существенное снижение налоговых доходов регионов РФ в 2020-2021 годах и показатели дефицита бюджетов региональных и местных органов власти могут оказаться самыми высокими за последние 20 лет, полагает Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P).

"Мы полагаем, что рецессия экономики, вызванная снижением цен на нефть, а также мерами по соблюдению социальной дистанции, которые были приняты в целях сдерживания пандемии COVID-19, ухудшит финансовые показатели российских регионов. Вследствие прогнозируемого резкого снижения доходов, дефицит бюджетов РМОВ окажется самым большим в 21 веке, в диапазоне от 6% до 9% их совокупных доходов", — отмечается в сообщении.

Добавляется, что объем дефицита будет зависеть от точной величины снижения налоговых доходов, возможного сокращения капитальных расходов, а также от потенциальной поддержки со стороны федерального правительства.

Правительство РФ приняло пакет мер, предназначенных для поддержки региональных бюджетов. В агентстве считают, что эти меры поддержат показатели ликвидности российских регионов, но не смогут полностью компенсировать снижение доходов. Как следствие, тенденция к снижению объема долга, которая отмечалась в последние годы, сменится на противоположную в 2020 году, и долговая нагрузка российских регионов может увеличиться до 30% текущих доходов к концу 2022 года.