МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Лимоны и чеснок в РФ в апреле подорожали в годовом выражении на 22% и 61% соответственно, основной рост цен обоснован значительным ростом потребления этой продукции, оценил директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков, слова которого привели в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"По данным плодоовощного союза, цены на основные виды овощей и фруктов в 2020 году (в апреле — ред.) по отношению к аналогичном периоду 2019 года изменились разнонаправленно. Так, лимоны, чеснок и яблоки выросли в стоимости на 22%, 61% и 10% соответственно", — сообщил Глушков.

Он пояснил, что основной рост цен на лимоны и чеснок обоснован значительным ростом их потребления, а увеличение цен на яблоки связано в основном с тем, что весной собственные запасы плодов в РФ заканчиваются и на рынок поступает импортная продукция, подорожавшая из-за девальвации рубля.

"При этом значительное количество овощей и плодов подешевели по отношению к аналогичным показателям прошлого года. Так, цены снизились на капусту, картофель, лук, морковь и огурцы на 10-40%", — добавил глава отраслевого союза.

Согласно данным Росстата, лимоны, лук и чеснок особенно повлияли на цены продовольственных товаров в России, общий рост которых в апреле по сравнению с мартом составил 1,7% — самый высокий показатель для этого месяца с 2008 года. При этом продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали на 0,9%, а плодоовощная продукция — на 7,9%.