МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства РФ, обеспечивающий возможность кредитования "дочек" системообразующих организаций на сумму до трех миллиардов рублей, сообщается на сайте министерства.

"Такие кредиты могут быть выданы на сумму до трех миллиардов рублей с учетом общего размера кредита для всех аффилированных лиц", — говорится в сообщении.

В проект постановления также заложен возможный сценарий изменения размера ключевой ставки. Так, в связи с недавним ее снижением до 5,5% с 6% фактически увеличивается и установленный лимит в 400 миллиардов рублей помощи системообразующим компаниям в рамках субсидируемых государством 24 миллиардов рублей. Кроме того, расширяется целевой перечень расходования заемных средств: они могут быть направлены на оплату налогов, сборов и иных платежей.

"Системообразующие организации часто полагаются на разветвленную сеть дочерних компаний. Предложенные изменения позволят минимизировать бюрократические издержки и оказать поддержку там, где она необходима", — приводятся в сообщении слова замминистра экономического развития РФ Ильи Торосова.

Ранее в коллективном письме большой четверки бизнес-объединений, куда входят Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей, российский бизнес просил премьер-министра Михаила Мишустина расширить программу льготных кредитов системообразующим предприятиям, а также распространить эту программу на дочерние компании системообразующих организаций.