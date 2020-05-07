МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Цены сельхозпроизводителей на мясо и тепличные овощи в России в апреле снижались, цены на хлеб сохранились на стабильном уровне, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Минсельхоз России на постоянной основе осуществляет мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей на основные категории продовольствия. В апреле их стоимость показала разнонаправленную динамику, в частности, цены на мясо, хлеб, тепличные овощи, сахар, молоко и рыбу показали снижение или сохранились на стабильном уровне, цены на отдельные категории плодоовощной продукции и зерно демонстрируют рост", — говорится в сообщении.

В частности, по данным министерства, за прошедший месяц стоимость говядины в убойном весе снизилась на 0,5% — до 237,79 рубля за килограмм, свинины — на 1,6%, до 138,64 рубля за килограмм, мяса кур — на 2,1%, до 103,05 рубля за килограмм.

"Цены на хлеб за прошедший период сохранились на стабильном уровне, стоимость хлеба из пшеничной муки составила 46,93 рубля за килограмм (плюс 0,5% за месяц), хлеба из ржано-пшеничной муки — 41,21 рубля за килограмм (плюс 1,3%). Рост цен на муку составил 7,2%, до 20,73 рубля за килограмм. При этом следует отметить, что в себестоимости хлеба мука занимает не более 20%", — добавляет Минсельхоз.

Цены на молоко также оставались стабильными. В частности, стоимость цельного пастеризованного молока снизилась на 0,1% до 45,17 рубля за килограмм, цена сливочного масла жирностью 72,5 и 82,5% снизилась на 0,5% и на 1,4% соответственно (до 431,39 рубля и 494,95 рубля за килограмм). Средняя стоимость твердых и мягких сыров увеличилась на 1,6% — до 376,2 рубля за килограмм.

Министерство отмечает снижение цен на тепличные овощи: огурцы за прошедший месяц подешевели на 12,6%, до 66,89 рубля за килограмм, томаты — на 17,2%, до 109,32 рубля за килограмм. "Рост цен на гречиху и гречневую крупу (плюс 19,9% и плюс 13,9%, до 30,43 рубля за килограмм и 45,14 рубля за килограмм соответственно) связан в первую очередь с ажиотажным спросом на готовую продукцию. При этом с учетом нормализации спроса в настоящее время, а также увеличения площадей под посевы гречихи в 2020 году в дальнейшем ожидается снижение цен на гречку", — сообщает Минсельхоз.

Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на сахар за месяц увеличилась на 0,4% — до 24,43 рубля за килограмм. Продовольственная пшеница 3-го класса в апреле подорожала на 4,8% — до 12,53 рубля за килограмм, 4-го класса — на 8,2%, до 12,08 рубля за килограмм. Стоимость риса за прошедший месяц не изменилась и сохранилась на уровне 20,06 рубля за килограмм.

"Рост цен на пшеницу связан с девальвацией рубля и ускорением экспорта в апреле. При этом, как ранее прогнозировало ведомство, благодаря реализации механизма интервенций, а также квоты на экспорт зерна на прошлой неделе цены на зерно и муку в России стабилизировались, Минсельхоз ожидает их дальнейшей корректировки", — указывается в сообщении.