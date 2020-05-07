МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение срока уплаты ранее начисленных административных штрафов для малых и средних предпринимателей (МСП) до 180 дней с 60, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Поясняется, что документ направлен на принятие дополнительных мер обеспечения устойчивого развития и поддержки отдельных отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Законопроект предусматривает предоставление отсрочки уплаты административного штрафа субъектами малого и среднего бизнеса до 180 дней (сейчас 60 дней).

Для добросовестных арендодателей государственного и муниципального имущества законопроектом также предусматривается заключение дополнительных соглашений в целях пролонгации сроков договоров аренды до одного года, заключенных до введения на территории соответствующего региона России режима повышенной готовности, на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положения арендаторов.

При этом предлагается обязать арендодателей при обращении добросовестно исполнявших свои обязанности арендаторов заключать соглашения о досрочном расторжении договоров аренды без взимания неустойки, убытков или иных штрафных санкций.

Кроме того, в текущем году предлагается обеспечить возможность включения в Единый реестр субъектов МСП компаний, соответствующих требованиям для этого, но не предоставивших в 2019 году налоговую отчетность в установленные сроки, при условии ее предоставления до 31 мая 2020 года.

Госдума планирует обсудить этот законопроект в рамках короткой рабочей недели 12-15 мая, уточнял в среду журналистам первый вице-спикер Александр Жуков.