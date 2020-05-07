МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет российским туроператорам и транспортным компаниям выдавать туристам и пассажирам ваучеры вместо возврата денег за несостоявшиеся из-за новой коронавирусной инфекции туры и поездки, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Госдума планирует обсудить этот законопроект в рамках короткой рабочей недели 12-15 мая, уточнял в среду журналистам первый вице-спикер Александр Жуков. Поясняется, что документ направлен на принятие дополнительных мер обеспечения устойчивого развития и поддержки отдельных отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Законопроект наделяет кабмин РФ правом при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС), введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории России или ее части устанавливать особенности порядка, сроков и условий возврата заказчикам денег, уплаченных ими при бронировании места в гостинице или в ином средстве размещения, при отмене или переносе такого бронирования.

В подобных ситуациях, а также в случае введения иностранным государством ограничений на въезд туристов правительство, согласно документу, также будет вправе принять решение о приостановлении на установленный им срок обязанности туроператора возвращать туристам уплаченные ими деньги, но только при условии предоставления таким туроператором обязательства обеспечить равнозначный туристский продукт взамен.

Правительство также наделяется полномочием не только изменять сроки перечисления ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, но и уменьшать размер такого взноса.

Кабмин в случае принятия закона также сможет устанавливать особенности исполнения договора воздушной, водной или железнодорожной перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возместить плату за проезд в порядке и сроки, установленные правительством. Такое право кабмину также предоставляется при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или ЧС.