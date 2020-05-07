КИЕВ, 7 мая /ПРАЙМ/. Получить 5 миллиардов долларов от Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by для Украины до конца 2021 года будет легче, чем 8 миллиардов долларов по механизму EFF, считает заместитель исполнительного директора от Украины в фонде Владислав Рашкован.

Ранее в четверг пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на 1,5 года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Министерство финансов Украины сообщало, что правительство страны планирует завершить переговоры с МВФ о новой программе на следующей неделе, формат ее еще обсуждается.

"В антикризисных условиях или для предотвращения негативных последствий кризиса в фонде есть другие программы. Одна из них – линии stand-by. Это более короткие, более сфокусированные на антикризисных мерах программы. Средства по ним получить легче. Средства могут быть также направлены в бюджет для частичного покрытия дефицита. Условий получения финансирования по ним меньше", — написал Рашкован на страничке в Facebook.

Он подчеркнул, что линия stand-by — "более адекватный продукт от МВФ" в ситуации преодоления кризиса, вызванного пандемией. "И не только для Украины – опять-таки, именно такой продукт предложен и другим странам. Фонд сейчас не обсуждает новые программы EFF. Но все может и поменяться", — отметил Рашкован.

Он напомнил, что программа EFF, которая обсуждалась до этого, была на три года и на сумму 8 миллиардов долларов. "В рамках этой программы в течение следующих 18 месяцев, до конца 2021 года, мы планировали получить от МВФ 5 миллиардов долларов и оставшиеся 3 миллиардов планировалось получить в 2022-2023 годах. В рамках новой программы stand-by мы обсуждаем в течение следующих 18 месяцев получение тех же 5 миллиардов долларов от МВФ", — резюмировал он.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева ранее заявила, что фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева. Она отметила, что принятие законов об улучшении рамок банковской санации и о земельной реформе позволит быстро продвигаться вперед в окончательном определении параметров нового соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что власти договорились с МВФ об увеличении размера новой программы с 5 до 8 миллиардов долларов, первый транш может составить 2 миллиарда долларов в случае подписания новой программы.