МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам первого полугодия 2019-2020 финансового года, закончившегося 31 марта, сократилась на 41% и составила 1,786 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 2,11 евро против 3,46 евро за шесть месяцев прошлого финансового года. Выручка за полугодие выросла в годовом выражении на 1,6%, до 28,336 миллиарда евро.

По итогам второго квартала текущего фингода компания снизила чистую прибыль в 2,7 раза в годовом исчислении — до 697 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию за отчетный квартал составила 0,79 евро против 2,22 евро годом ранее. Квартальная выручка практически не изменилась и составила 14,225 миллиарда евро. Объем заказов во втором квартале снизился на 8%, до 15,15 миллиарда евро.

"Siemens продемонстрировал хорошие результаты во втором квартале 2020 финансового года, даже несмотря на то, что экономические последствия пандемии COVID-19 начали влиять на нашу деятельность и наши финансовые результаты. Мы ожидаем еще более сильного воздействия пандемии на развитие бизнеса в третьем финансовом квартале", — отмечается в релизе.

При этом компания отметила, что в данных условиях не может подтвердить свой прогноз на весь год, но ожидает умеренного снижения выручки.

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.