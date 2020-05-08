МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Американской президент Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин принял предложение США о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Россию.

"Да, мы помогаем многим странам. Россия пострадала от того же COVID-19, как и другие", — ответил американский лидер на вопрос журналиста о помощи Вашингтона России в ситуации с COVID.

Напомним, что накануне Путин и Трамп в ходе телефонных переговоров обсудили вопрос борьбы с новым коронавирусом, а также ситуацию на нефтяном рынке и контроль над вооружениями.

Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-ой годовщиной Победы над фашизмом.

Как сообщили в Кремле, Трамп в этой беседе предложил направить в Россию партию медицинского оборудования.

"При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса дана позитивная оценка двустороннему сотрудничеству. Условлено о дальнейшем наращивании координации в этом направлении. В частности, с американской стороны предложено направить в Россию партию медицинского оборудования", — отмечалось в сообщении Кремля.

Президенты двух стран положительно оценили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.