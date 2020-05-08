МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 13 мая по 4 июня 2020 года составит 193,1 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 11,4 миллиарда рублей, сообщил в пятницу Минфин РФ.

"Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в мае 2020 года в размере 190,1 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2020 года составило — 3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Таким образом, совокупный объем продажи иностранной валюты по бюджетному правилу составит 193,1 миллиарда рублей. "Операции будут проводиться в период с 13 мая 2020 года по 4 июня 2020 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте – 11,4 миллиарда рублей", — сообщает министерство.

Минфин РФ по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в Банке России для последующего перечисления в ФНБ. В случаях, когда цена нефти оказывается ниже установленного правилом уровня (в 2020 году это 42,4 доллара за баррель), валюта, напротив, продается, а полученные средства идут на финансирование дефицита бюджета. Операции на рынке в интересах Минфина осуществляет ЦБ.