МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Третий пакет антикризисных мер, который готовит правительство РФ, должен включать меры по поддержке доходов населения, чтобы избежать их серьезного падения по итогам 2020 года, говорится в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленный Институтом "Центр развития" НИУ ВШЭ.

"По нашим оценкам, без принятия антикризисных мер реальные располагаемые доходы населения могли бы составить во втором квартале 2020 года 78,2% от их уровня во втором квартале 2019 года. Уже принятые меры поддержки повысят этот уровень на 2,2 п.п. В целом за год падение реальных доходов может составить от 8% до 12%", — говорится в документе.

Авторы доклада отмечают, что готовящийся третий антикризисный пакет может оказать положительное влияние на ситуацию в сфере доходов населения и деятельности бизнеса.

Так, среди дополнительных мер поддержки они предлагают расширить категории получателей пособий по безработице, в частности на самозанятых и ИП, а также рассмотреть возможность повышения предельного размера выплат по пособиям по безработице.

С точки зрения усиления мотивационных стимулов для малого и среднего бизнеса и ИП авторы доклада предлагают ввести списание образовавшейся в период предоставления отсрочек задолженности по налоговым платежам, кредитам и арендной плате.

"Списание задолженности позволит затормозить процесс разрушения предприятий и дальнейшую потерю занятости и облегчит возобновление деятельности предприятий и текущих налоговых платежей. Аналогичные механизмы списания долгов должны применяться по отношению к самозанятым", — отмечается в документе.

Кроме того, предлагается обнулить на период кризиса ставки налога на имущество как для малого и среднего бизнеса, так и для арендодателей, предоставляющих помещения для МСП и ИП по отраслям, затронутым кризисом; предоставление субсидий в пределах определенной части от налоговых выплат МСП и ИП за прошлый год; предоставление кредитов на возобновление деятельности с использованием механизмов бюджетных гарантий.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% в годовом выражении. По итогам 2019 года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 1%.