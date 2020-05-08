МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заболевший на прошлой неделе коронавирусом, в пятницу в режиме онлайн принимает участие в совещании правительства по социально-экономическим вопросам.

В прошлый четверг премьер объявил президенту о положительном результате теста на коронавирус, сообщив, что будет проходить лечение в больнице. Исполняющим обязанности премьера стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

На совещании были затронуты вопросы поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.

Мишустин продолжает проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений.