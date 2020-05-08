МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Франция предложила размер фонда восстановления ЕС от кризиса в 2021-2023 годах в размере 1-2% валового национального дохода (ВНД) в год, или около 150-300 миллиардов евро, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ, который есть в его распоряжении.

При этом Париж предлагает финансировать данный фонд с помощью выпуска облигаций Еврокомиссией.

"Размер (фонда — ред.) должен составлять не менее 1-2% ВНД ЕС в год в течение следующих трех лет, что обеспечит бюджету ЕС пополнение от 150 до 300 миллиардов евро в год в период с 2021 по 2023 год", — говорится в предложении Франции.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сказал в среду, 6 мая, что параметры нового фонда восстановления Евросоюза от глубочайшего кризиса, вызванного борьбой с распространением нового коронавируса, будут определены в ближайшие недели.

Экономика ЕС серьезно страдает от борьбы с пандемией. При этом в очень серьезном положении, требующем финансовой поддержки, оказался далеко не один экономический сектор. В связи с этим Евросоюз на национальном и наднациональном уровнях заявил о мерах поддержки экономики, объем которых в случае его полной реализации может составить несколько триллионов евро.