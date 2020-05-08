МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Текущая ситуация в экономике РФ соответствует оценке ЦБ по спаду ВВП во втором квартале на 8%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, уровень экономической активности в РФ стабилизовался на пониженном уровне.

Вклады населения в РФ в апреле, по предварительным данным, выросли на 0,8%, а средства компаний в банках — сократились на 1,4%, добавила Набиуллина.

"Ситуация с вкладами населения в России в апреле улучшилась. Если в марте у нас был небольшой отток, около 1%, то по предварительным данным по итогам апреля прирост средств на счетах физлиц составил около 0,8%. Однако одновременно сократились средства организаций, где-то на 1,4%, но это снижение было компенсировано притоком госсредств", — сказала Набиуллина.

Профицит ликвидности в банках РФ снизился до 1,4 триллиона рублей с 2,8 триллиона рублей на начало года, отметила Набиуллина.

"Я хочу подробно сегодня остановиться на вопросе ликвидности банковского сектора, этот вопрос сейчас многих волнует из-за того, что с начала года профицит заметно снизился: с 2,8 триллиона рублей на начало года до 1,4 триллиона рублей ", — сказала глава регулятора.

Корпоративные кредиты в РФ выросли в апреле на 1,2% против 2,6% в марте, розничный кредитный портфель российских банков сократился на 0,6%, заявила Эльвира Набиуллина.

"У нас есть первые данные по банковскому сектору за апрель. Динамика в целом была достаточно сдержанной, за исключением корпоративных кредитов, на которые сохранялся повышенный спрос. Требования к российским компаниям увеличились приблизительно на 1,2%. Это ниже рекордного роста в марте – тогда было 2,6%, но заметно выше средних значений до введения ограничительных мер, что отражает возросшую потребность компаний в банковском финансировании на фоне снижения денежных потоков и сужения облигационного рынка", — сказала Набиуллина.

"А вот розничный кредитный портфель немного сократился: около 0,6%", — сказала глава ЦБ.