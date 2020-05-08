БРЮССЕЛЬ, 8 мая — ПРАЙМ, Мария Князева. Страны еврозоны могут занять на рынках дополнительно до 1,5 триллиона евро в 2020 году для борьбы с последствиями пандемии нового коронавируса, сказала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе видеоконференции.

"Объём дополнительных выпусков долговых обязательств из-за пандемии может быть в пределах от 1 до 1,5 триллиона евро только в 2020 году", — сообщила она.

В ЕС на фоне пандемии нового коронавируса были введены масштабные запреты в социально-экономической жизни, среди которых в разных странах ограничения торговли и работы компаний, закрытие ресторанов и отелей, ограничение авиационного и наземного сообщения.

В связи с этим ВВП всего Евросоюза, согласно новому майскому прогнозу Еврокомиссии, сократится по итогам нынешнего года на 7,4%, а еврозоны — на 7,7%. ЕЦБ также предполагает, что ВВП валютного блока, в который входят 19 из 27 стран ЕС, рухнет примерно на 8%.

Поскольку экономика серьезно страдает от мер борьбы с пандемией, Евросоюз на национальном и наднациональном уровнях заявил о мерах поддержки экономики, объем которых в случае полной их реализации может составить несколько триллионов евро. Среди этих мер есть, к примеру, государственные гарантии по займам компаний, а также предоставление госкредитов. Однако на оказание экономической поддержки различным секторам экономики нужны средства, это вынуждает правительства стран занимать их на рынке и, тем самым, увеличивать государственный долг.

По последним прогнозам Еврокомиссии, госдолг еврозоны в нынешнем году подскочит до 102,7% ВВП с 86% годом ранее. Показатель снизится лишь до 98,8% ВВП в 2021 году, то есть не достигнет докризисных уровней, считает ЕК. Дефицит бюджетов стран еврозоны составит 8,5% ВВП в 2020 году против 0,6% в 2019 году. В 2021 году показатель может сократиться до 3,5% ВВП. При этом Пакт стабильности и роста, действие которого временно приостановлено из-за необходимости бороться с экономическим кризисом, предписывает странам еврозоны держать дефицит бюджета на уровне не более 3% ВВП и стремиться снизить госдолг до 60% ВВП.