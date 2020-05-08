МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ в третий раз в текущем году перечисляет средства на пополнение своего резервного фонда: на сайте кабмина опубликовано распоряжение, в соответствии с которым Минфин должен увеличить фонд на на 32,7 миллиарда рублей за счет неиспользованных остатков бюджета за 2019 год.

Резервный фонд правительства РФ существует в рамках бюджета для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. Средства фонда расходуются решением правительства на финансирования экстренных мероприятий в связи с чрезвычайными ситуациями, а также на проведение мероприятий федерального значения и на поддержку регионов. В частности, за счет фонда сейчас финансируется ряд мер по борьбе с распространением коронавируса.

Размер резервного фонда правительства изначально был утвержден в законе о бюджете на текущий год и плановый период в объеме 14,8 миллиарда рублей. В конце января премьер-министр Михаил Мишустин поручил его увеличить на 169,4 миллиарда рублей, а в феврале — еще на 148,7 миллиарда рублей за счет неиспользованных остатков бюджета за 2019 год.

Общий объем неисполненных расходов бюджета за прошлый год был рекордным — по данным Счетной палаты, он превысил 1,2 триллиона рублей.