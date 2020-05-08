МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 28 апреля по 6 мая составила 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 2,2%, сообщает Росстат.

"За период с 28 апреля по 6 мая 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала мая – 100,1%, с начала года – 102,2% ", — говорится в сообщении.

На неделе с 21 по 27 апреля инфляция в России замедлилась до 0,1% после 0,2% неделей ранее.

Опережающий инфляцию рост цен в отчетном периоде с 28 апреля по 6 мая зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.

Росстат с апреля расширил с прежних 64 позиций до 100 перечень товаров и услуг для еженедельного мониторинга цен. Все 36 новых товарных позиций, включенных в еженедельное обследование, Росстат также отслеживает в ежемесячном режиме.

По данным Росстата, инфляция в России в апреле составила 0,8% после 0,6% в марте, в годовом выражении — ускорилась до 3,1% с мартовских 2,5%.