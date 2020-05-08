МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Рост цен на гречку и сахар в России продолжил замедляться — гречневая крупа за период с 28 апреля по 6 мая подорожала на 2,6%, сахар — всего на 0,1%, а куриные яйца и вовсе подешевели, следует из материалов Росстата.

"За период с 28 апреля по 6 мая 2020 года среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую — на 2,6%. Подорожание на 4% и более отмечено в 20 субъектах Российской Федерации, самое значительное в Республике Мордовия — на 10%", — сообщает статистическое ведомство.

При этом в Ямало-Ненецком автономном округе она подешевела на 0,3%, в Приморском крае — на 0,1%. Неделей ранее, с 21 по 27 апреля, гречка в России подорожала на 2,8%. Вместе с тем за отчетный период ускорился рост цен на шлифованный рис — до 1,8% с 1,7%.

"Увеличение цен на 3% и более отмечено в 16 субъектах Российской Федерации, из них более всего в Тверской области — на 6,1% и Удмуртской Республике — на 6%. В Республике Северная Осетия-Алания и Калининградской области цены на рис снизились на 0,3%, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре — на 0,1%", — говорится в сообщении.

Цены на сахар-песок с 28 апреля по 6 мая выросли всего на 0,1% к дате предыдущей регистрации цен, неделей ранее рост составлял 0,6%. При этом куриные яйца за отчетный период подешевели на 0,9%, тогда как на предыдущей неделе рост цен на них составлял 0,2%.

Среди остальных продуктов питания с 28 апреля по 6 мая выросли цены на мясные консервы (на 0,7%), пшено и черный чай (на 0,6%), пшеничную муку (на 0,5%), вермишель, макаронные изделия и шоколадные конфеты (на 0,4%), подсолнечное масло и соль (на 0,3%), свинину и ржаной хлеб (на 0,2%).

Кроме яиц, за отчетный период подешевело мясо кур (на 0,6%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,3%), сосиски, сардельки, полукопченые колбасы, мясные консервы для детского питания, стерилизованное молоко и сметана (на 0,2%), вареные колбасы, маргарин и жирный творог (на 0,1%).

Огурцы и помидоры в России за период с 28 апреля по 6 мая продолжили дешеветь, замедлился рост цен на лук, однако картофель подорожал более быстрыми темпами, следует из данных Росстата.

"Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,5%, в том числе на картофель — 4,6%, репчатый лук — 4,5%, белокочанную капусту — 2,9%, морковь — 2,7%, яблоки — 2,1%. В то же время огурцы стали дешевле на 3,8%, помидоры — на 1%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

На предыдущей отчетной неделе, с 21 по 27 апреля, лук подорожал на 7% к дате предыдущей регистрации цен. Цены на белокочанную капусту тогда выросли на 2,8%, морковь подорожала на 2,6%, картофель — на 3,7%. Темп прироста цен на яблоки также ускорился: на предыдущей отчетной неделе он составлял 1,8%.