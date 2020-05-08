МИНСК, 8 мая — ПРАЙМ. Белоруссия не обращалась к России с просьбой о финансовой помощи для борьбы с экономическими последствиями пандемии COVID-19, сообщил в пятницу в Минске посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

"Сегодня я не знаю об официальных обращениях Минска в адрес финансовых институтов России", — сказал посол журналистам.

Он также отметил, что не располагает данными об обращении белорусских властей в Евразийский фонд стабилизации и развития за поддержкой для борьбы с последствиями пандемии нового коронавируса.

"У ЕФСР сложилась сбалансированная и обоснованная практика выделения средств, которая требует выполнения определенных условий для получения кредитных ресурсов. Сегодня о поданных Беларусью официальных заявках для получения финансовой поддержки я не извещен", — добавил Мезенцев.

Ранее в белорусском правительстве сообщали, что Белоруссия видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии нового коронавируса в размере до 2,5 миллиарда долларов. В частности, Минск ведет переговоры с правительствами ряда государств, со Всемирным банком, МВФ, Банком развития Китая, Европейским инвестиционным банком и другими структурами.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 933, до 21101, скончались еще пять пациентов, всего умерших 121, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава республики.