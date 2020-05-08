МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Объем вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) с 27 апреля по 7 мая сократился на 21,2 миллиарда рублей, говорится в еженедельном финансовом обзоре Банка России "Финансовый пульс".

"Ситуация на российских финансовых рынках в период с 27 апреля по 7 мая в целом оставалась стабильной. Наличие спроса на первичном рынке ОФЗ позволило Минфину России привлечь в апреле больше половины от запланированного на второй квартал объема средств", — говорится в обзоре.

"Объем вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД сократился на 21,2 миллиарда рублей, их доля на 7 мая составила 30,4%. Иностранные инвесторы приобретали государственные бумаги на аукционах, сокращая вложения в ОФЗ на вторичных торгах. Основными покупателями на вторичных биржевых торгах ОФЗ выступали некредитные финансовые организации (14,5 миллиарда рублей)", — отмечают в ЦБ.

Наблюдалось снижение доходностей на ближнем конце кривой доходностей ОФЗ — в среднем снижение по всей кривой составило 6 базисных пунктов, также наблюдалась активизация эмитентов на рынке корпоративных облигаций. Так, с 24 апреля по 7 мая состоялись размещения корпоративных облигаций на сумму 79 миллиардов рублей, а также еврооблигаций на сумму 1,5 миллиарда долларов.

По данным центра информации Национального расчетного депозитария (НРД), доля нерезидентов в облигациях федерального займа на счетах иностранных номинальных держателей в апреле сократилась на 0,49 процентного пункта — до 30,59%.