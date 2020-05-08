МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Банк России ожидает ослабления действия временных проинфляционных факторов в ближайшее время, говорится в еженедельном аналитическом обзоре регулятора "Финансовый пульс".

По данным Росстата, инфляция в апреле в годовом выражении выросла до 3,1% с мартовских 2,5%.

"Есть основания ожидать ослабления действия временных проинфляционных факторов в ближайшее время. Об этом говорят стабилизация инфляционных ожиданий и недельные индексы потребительских цен, а также снижение отпускных цен в сфере услуг в апреле", — сказано в документе.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.