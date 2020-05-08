МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Количество жалоб от потребителей финуслуг в РФ за период с 30 апреля по 6 мая снизилось на 53,4%, до 4,5 тысячи, говорится в аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".

"За период с 30 апреля по 6 мая количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, снизилось на 53,4% по сравнению с периодом с 23 по 29 апреля и составило 4,5 тысячи. Динамика обусловлена, в том числе, тем обстоятельством, что отчетная неделя на один день короче предыдущей", — говорится в материалах.

В разрезе проблем самой актуальной для потребителей банковских услуг и услуг МФО пока остается проблема с погашением, включая реструктуризацию и рефинансирование. Вместе с тем, отмечается снижение удельного веса данной проблемы с 39,1% в предыдущем периоде до 35,8% в рассматриваемом периоде. Жалобы чаще всего касаются реструктуризации потребительских кредитов в связи с пандемией коронавируса.