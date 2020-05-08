МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Комитеты Госдумы, выступающие соисполнителями по законопроекту о расширении полномочий кабмина и новых мерах поддержки бизнеса в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, поддержали его принятие в первом чтении.

Среди них комитеты по культуре, экономической политике, физкультуре, транспорту, природным ресурсам, безопасности, охране здоровья, госстроительству, финансовому рынку, образованию и науке, жилищной политике, труду. В пятницу они утвердили положительные заключения на внесенный правительством РФ законопроект и направили их в ответственный за него комитет по бюджету и налогам, который свое заключение утвердит позже. На рассмотрение Госдумы документ планируется вынести 12 мая.

Законопроект, в частности, предоставляет арендаторам, ежемесячные доходы которых снизились более чем на 50% с момента введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ, право отказаться в одностороннем порядке от договоров аренды недвижимого имущества при условии надлежащего исполнения обязанностей по ним.

Расторжение договоров будет происходить без взимания с арендаторов платы, в том числе в виде неустойки, убытков и иных штрафных санкций, и сопровождаться возвратом обеспечительного платежа при его наличии и надлежащем исполнении арендатором обязательств, не связанных с выплатой арендных платежей. Также допускается заключение дополнительных соглашений о пролонгации договоров аренды на срок до одного года для добросовестных арендодателей государственного и муниципального имущества на прежних или не ухудшающих положение арендаторов условиях.

Заключения большинства комитетов не содержат серьезных замечаний, однако в некоторых из них отмечается необходимость доработки законопроекта ко второму чтению. Так, комитет по природным ресурсам считает оправданным распространить механизм заключения дополнительного соглашения для отсрочки или пролонгации на один год срока внесения платежей в отношении платежей за выкупленное субъектами МСП публичное имущество.

А субъектам МСП, которые арендуют недвижимое имущество, являющееся частной собственностью и предназначенное для ведения их основной предпринимательской деятельности, комитет предлагает разрешить направлять собственникам-арендодателям ходатайство об отсрочке или рассрочке внесения арендных платежей. "По крайней мере, речь может идти о невзимании платежей с арендаторов за время бездействия предприятия", — отмечается в его заключении.

Аналогичный подход, по мнению комитета, должен сохраняться в отношении взимания неустойки, убытков, иных штрафных санкций и обеспечительных платежей в случаях обращения арендатора о досрочном расторжении договоров аренды. В случае недостижения сторонами соглашения в течение 30 дней со дня направления ходатайства, предлагается разрешить таким арендаторам обращаться в арбитражный суд, который вправе принять соответствующее решение с учётом финансового состояния конкретного арендатора.