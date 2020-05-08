МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Крупнейшие аптечные сети рассказали о готовности к введению в Москве масочного режима с 12 мая.

"К введению масочного режима аптечная сеть "Ригла" готова. Товарных запасов медицинских масок и перчаток у нас достаточно, чтобы обеспечить как своих сотрудников как минимум до конца мая, так и покупателей", — сообщил РИА Новости гендиректор аптечной сети "Ригла", работающей под брендами "Ригла", "Будь здоров", "Живика", Александр Филиппов.

Как добавил Филиппов, в аптеках сети цена масок варьируется от 32 до 35 рублей за штуку в зависимости от цен поставщиков. Латексные перчатки стоят 10,5 рубля за штуку. Упаковка нитриловых перчаток обойдется в 1 499 рублей за упаковку объемом 100 штук. Стоимость респираторов составляет от 139 до 549 рублей в зависимости от вида.

В "Аптечной сети 36,6" агентству сообщили о том, что заключили контракты на поставку 7 миллионов масок и планируют увеличивать этот объем.

"За последние две недели мы купили более 5,4 миллиона медицинских масок, что полностью обеспечивает потребность в средствах индивидуальной защиты в наших аптеках", — заявили РИА Новости в пресс-службе "Эркафарм", которая работает под брендами "Озерки" и "Доктор Столетов".

Согласно рейтингу аналитического центра Vademecum, специализирующегося на анализе фармацевтического и медицинского рынков, в 2019 году "Ригла" и "Эркафарм" были лидерами рынка по объему выручки.

Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в Москве с 12 мая в общественном транспорте и объектах торговли вводится масочный и перчаточный режим.