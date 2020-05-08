МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин утвердил поручения по итогам совещания, посвящённого развитию автопрома, которое прошло в конце апреля, согласно им этот сектор промышленности получит беспрецедентную поддержку посредством госзакупок на различных уровнях и дополнительный объем финансирования спроса, следует из сообщения на сайте Кремля.

На самом совещании главы российских национальных автоконцернов заручились согласием президента расширить зарекомендовавшие себя адресные программы поддержки спроса и провести опережающие госзакупки автомобильной техники уже в нынешнем квартале. Глава государства также попросил кабмин подготовить решения для дистанционной продажи автомобилей.

Ассоциация автодилеров (РоАД) ожидала снижения продаж новых автомобилей в России по итогам апреля на 93-95%, говорил глава ассоциации Олег Мосеев, оценив индекс контрактования по прошедшему месяцу на уровне минус 92%.

ЧТО ПОЛУЧИТ АВТОПРОМ

В первую очередь Путин поручил правительству до 1 июня принять решения, обеспечивающие "закупки в мае–июле 2020 года автомобильной техники, запланированной к приобретению федеральными органами исполнительной власти за счет средств федерального бюджета в 2020–2022 годах, с привлечением при необходимости поставщиком для целей финансирования поставок данной техники кредитов банков, предусмотрев компенсацию процентов по указанным кредитам за счет средств федерального бюджета".

До 22 мая должны быть приняты решения о направлении дополнительных 7 миллиардов рублей на адресные меры поддержки спроса, работающие через льготное автокредитование (программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль"), 6 миллиардов — на программы, работающие через льготный лизинг ("Русский тягач" и "Свое дело"), 5 миллиардов — на дополнительные закупки машин "скорой помощи" для нужд субъектов РФ, ФМБА и управделами президента и 2,5 миллиарда рублей — на новую программу "Доступная аренда", следует из сообщения.

Также до 22 мая кабмину поручено представить предложения относительно закупок автомобильной техники российского производства для нужд компаний с долей участия государства более 50%, предусмотрев инструменты дополнительной поддержки этих закупок, а также компенсацию за счет бюджета процентов по кредитам, если таковые привлекались госкомпаниями для покупки этой техники.

А до 1 июня нужно представить предложения, касающиеся обновления наземного транспорта в городах в рамках дорожного нацпроекта и тех мероприятий, которые могут быть предприняты для ускоренного введения онлайн-технологий в автопроме.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Кроме этого, Путин поручил кабмину рассмотреть вопросы стимулирования поставок спецтехники для дезинфекции, в том числе с компенсацией затрат на ее покупку из бюджета, и выделения средств бюджета на закупку школьных автобусов в текущем квартале.

Также правительству поручено проработать вопрос уточнения графика закупок автомобилей в рамках нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, исходя из проведения в нынешнем году опережающих закупок автомобильной техники, и вопрос допподдержки спроса на автомобили при помощи программы обновления автопарка.

Правительству вместе с главами субъектов РФ также предстоит принять меры для возвращения к нормальной работе автодилеров и компонентных производств, которые обеспечивают сборочные конвейеры автозаводов, при условии обеспечения ими противоэпидемических мер, следует из сообщения.

И, наконец, правительству вместе с ВЭБом поручено к августу разработать комплексную программу модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях, предусматривающую в том числе обновление подвижного состава и оптимизацию маршрутных сетей, определив объемы и источники ее финансирования.