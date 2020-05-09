МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) видит основания для возобновления действия после 1 июня антидемпинговой пошлины на украинские железнодорожные колёса, говорится в сообщении организации.

Антидемпинговая пошлина на импорт железнодорожных стальных цельнокатаных колес с Украины в ЕАЭС была введена в январе 2016 года в размере 4,75% таможенной стоимости товара. В апреле 2018 года её ставка была увеличена до 34,22%. В июле 2019 года ЕЭК приняла решение приостановить действие пошлины до 1 июня 2020 года.

"Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии не увидел оснований для отмены антидемпинговой меры в отношении стальных цельнокатаных колес из Украины. Соответствующие выводы содержатся в докладе органа, проводившего повторное антидемпинговое расследование", — говорится в сообщении.

Согласно выводам ЕЭК на основании данных за 2018-2019 годы и частично за первый квартал 2020 года, ситуация в отрасли производителей колес улучшилась.

"Позитивные тенденции были вызваны как ростом спроса на рынке, так и влиянием антидемпинговой меры в отношении товара из Украины. Тем не менее, информация за январь-май 2020 года отражает негативные последствия, связанные со снижением объема грузоперевозок. При этом присутствует вероятность, что данные процессы продолжатся", — уточняет комиссия.

"В свою очередь, поставщик колес из Украины обладает возможностью увеличения экспорта, что объясняется в том числе наличием свободных производственных мощностей. Таким образом, обстоятельства, послужившие ранее основанием для неприменения меры, являются временными и с учетом дальнейшего развития ситуации на рынке ЕАЭС не свидетельствуют о необходимости полного прекращения применения антидемпинговой меры", — заключили в ЕЭК.