С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая — ПРАЙМ. Власти Вологодской области не получали от руководства ПАО "Северсталь" обращений с просьбой о введении карантинных мер в Череповце, все меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции в регионе принимаются на основе рекомендаций Роспотребнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.

Как ранее сообщало РБК, гендиректор "Северстали" Александр Шевелев рассказал The New York Times, что глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где работают предприятия компании, ввести как можно быстрее карантинные меры. Он также предложил властям регионов помощь. По данным РБК, речь идет о Вологодской и Мурманской областях, а также о Карелии и Коми.

"Нет, разумеется, никаких обращений с просьбой ввести карантинные меры ни от частных лиц, ни от официальных лиц не поступало", — сказал собеседник агентства.

"Все соответствующие решения принимались исключительно на основе рекомендаций Роспотребнадзора с единственной целью — сохранить жизнь и здоровье граждан от новой вирусной угрозы. До 11 мая включительно на Вологодчине, как и по всей стране, объявлены нерабочие дни. А вот уже с 12-го числа в соответствии с решением оперативного штаба запускаются в работу все промышленные предприятия региона и порядка 80% предприятий и организаций малого и среднего бизнеса", — отметили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк сообщала РИА Новости, у главы республики Артура Парфенчикова состоялись телефонные переговоры с руководством ПАО "Северсталь", в ходе которых обсуждались вопросы противодействия распространению коронавируса на территории города Костомукша, где находится комбинат "Карельский окатыш" (входит в горнодобывающий дивизион ПАО "Северсталь").

Она также рассказала, что "Карельский окатыш" предоставил помещения своего профилактория для обсерватора, передал партию средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования для инфекционного стационара. Кроме того, предприятие оказало помощь в организации работы контрольно-пропускных пунктов на въезде в Костомукшу, что позволило снизить риски завоза вируса с других территорий.