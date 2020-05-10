МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в воскресенье днем — на уровне 3,7, это значит, что большинство людей находится дома, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 12.00 мск индекс самоизоляции в Москве составляет 3,7, по "шкале "Яндекса" это означает, что "большинство людей дома". Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечается в Зеленограде и Королеве (3,9), самое низкое — в Котельниках (3,0).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек в целом, на 12.00 мск дома находилась значительная часть жителей. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Ростове-на-Дону — 3,7, самое низкое – в Новосибирске (местное время 16.00), индекс на уровне 2,5.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 198 676 человек, всего скончались от болезни 1 827, выздоровели 31 916. Большинство регионов РФ ввело режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.