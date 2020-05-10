МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры c крупнейшими производителями полупроводников — американской корпорацией Intel Corp. и тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) — о строительстве фабрик по производству микросхем в США, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники и переписку.

По информации издания, американские власти намерены договориться с корпорациями о строительстве фабрик в США, поскольку сейчас вынуждены полагаться на азиатские страны для обеспечения необходимыми технологиями, а ситуация с коронавирусом подчеркнула незащищенность глобальных цепочек поставок.

"Мы очень серьезно настроены… Мы считаем, это хорошая возможность. Сейчас более подходящее время и более высокий спрос, чем раньше, даже с коммерческой точки зрения", — приводит издание слова вице-президента по стратегиям и техническим вопросам компании Intel Грега Слейтера. Слейтер заявил, что в планы Intel входит надежное снабжение микросхемами правительства США и других клиентов.

Компания TSMC, производящая одни из наиболее продвинутых микросхем на острове Тайвань, ведет переговоры о строительстве фабрики в США. Обсуждения ведутся с представителями Пентагона, министерства торговли и с крупнейшим клиентом — Apple Inc., сообщает газета. "Мы активно изучаем все подходящие места (для строительства фабрики – ред), в том числе в США, но конкретного плана пока нет", — заявили в компании.

Издание отмечает, что в США также заинтересованы в расширении контрактного производства корейской компании Samsung Electronics Co., у которой уже есть производство микросхем в Техасе, с тем чтобы та нарастила объемы выпускаемой продукции в США.

"Администрация привержена обеспечению постоянного технологического лидерства США. Правительство США продолжает координировать действия с…нашими союзниками и партнёрами за границей, а также сотрудничать в области исследования, разработки, производства, регулирования каналов снабжения и расширения возможностей для персонала", — приводит издание заявление высокопоставленного чиновника.

Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. В конце апреля Intel сообщила, что ее чистая прибыль в первом квартале выросла на 42% в годовом выражении — до 5,66 миллиарда долларов, выручка — на 23%, до 19,83 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,31 доллара против 0,87 доллара годом ранее.