МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая проведёт совещание по вопросам продления нерабочих дней в связи с эпидемиологической обстановкой, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

6 – 8 мая стали в этом году нерабочими днями из-за ситуации с коронавирусом.

"Завтра у президента запланировано совещание", — отметил Песков.

Некоторые регионы, в том числе Москва и Подмосковье, продлили режим самоизоляции до 31 мая включительно.