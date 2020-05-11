МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Банк России упрощает эмиссию и вводит электронную регистрацию выпусков ценных бумаг, это предусмотрено новой редакцией стандартов такой эмиссии, которая вступает в силу с 11 мая.

По новым правилам из эмиссионных документов исключается избыточная и дублирующая информация, говорится в сообщении регулятора. Также сокращен перечень документов, требующих утверждения органами управления эмитента. Теперь допускается составление и раскрытие эмитентом проспекта ценных бумаг без регистрации, а также разрешается подписывать эмиссионные документы не только первому лицу компании-эмитента.

Кроме того, компания сможет представить в ЦБ РФ эмиссионные документы в электронном виде и получить электронную отметку об их регистрации.

Стандарты регулируют процедуру регистрации регистраторами выпусков акций, которые размещаются при учреждении акционерных обществ, а также с использованием инвестиционных платформ.

ЦБ РФ также впервые установил правила для эмитентов, планирующих выпускать "зеленые", социальные и инфраструктурные облигации. "Институциональное выделение этих видов облигаций позволит в дальнейшем создавать регуляторные стимулы для их выпуска и приобретения", — считают в ЦБ.

Если эмитент представил документы до вступления в силу новых стандартов, они будут рассмотрены в соответствии с прежними требованиями, и компаниям не придется переделывать документы и подавать их заново, при этом обращает внимание ЦБ РФ. Также новые стандарты не применяются к эмиссии ценных бумаг, выпуски которых зарегистрированы до 1 января 2020 года.