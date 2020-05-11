МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в понедельник днем на уровне 3,4, это значит, что на улице есть люди, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 11.00 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,4, это означает, что на улице есть люди, и лучше оставаться дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Зеленограде, Королеве и Балашихе (3,6), самое низкое — в Котельниках и Ногинске (2,8).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом на 11.00 мск на улице находилась значительная часть жителей. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону — 3,3, самое низкое – в Челябинске (местное время 13.00), а также в Красноярске и Новосибирске (местное время в городах 15.00), индекс на уровне 2,4.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.