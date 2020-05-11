БЕРЛИН, 11 мая — ПРАЙМ. Немецкий бизнес планирует существенные сокращения штата из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса, самые обширные сокращения ожидаются в гостиничном, ресторанном и туристическом бизнесе, в фармацевтике увольнений не ждут, сообщает исследовательский институт ifo в понедельник.

Институт провел в апреле исследование среди немецких компаний. Почти 60% компаний сектора общепита планируют или сокращать персонал или не продлевать срочные договоры о трудоустройств, в гостиничной отрасли это планирует делать каждая вторая фирма, аналогичные решения приняли 43% туристических бюро. Также серьезные сокращения ожидают в рекрутинговом бизнесе (57%), кожевенном производстве и обувной промышленности (48%).

Меньше всего сокращений ждут в консалтинговом бизнесе (адвокатские услуги, налоговый консалтинг, аудит — 5%), сектор недвижимости (2%), химическая промышленность (5%). В фармацевтике и лотерейном и игровом бизнесе сокращений не планируется. Темпы сокращений будут разными для немецких регионов. Наиболее пессимистичные настроения в Баден-Вюртемберг и Бавария (22% и 20%), тогда в Рейнланд-Пфальце и Сааре в среднем лишь 11% фирм планируют сокращения.

В конце апреля Федеральное агентство труда ФРГ представило обзор рынка труда за апрель. Безработица в Германии в этом месяце выросла до 5,8% с мартовской отметки в 5%. При этом правительство страны до этого заявляло, что ожидает пика безработицы в ходе кризиса на уровне 5,8%, экспертные центры страны прогнозировали 5,9% безработицы на пике кризиса.