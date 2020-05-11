БЕРЛИН, 11 мая — ПРАЙМ. Правительство ФРГ готово ответить на вопросы Еврокомиссии (ЕК) по решению конституционного суда Германии, признавшего программу количественного смягчения ЕС частично нарушающей основной закон страны, заявил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК может начать разбирательство в отношении Германии в связи с решением немецкого конституционного суда от 5 мая, что теоретически может привести к санкциям в отношении ФРГ. Это решение, в случае если не будут удовлетворены замечания конституционного суда, сделает невозможным участие Германии в этой финансовой программе через три месяца.

"Это, несомненно, задача и право Еврокомиссии следить за тем, чтобы страны-члены корректно приняли и исполняли европейское право. Также можно понять, что с точки зрения Еврокомиссии, решение Карлсруэ (город в Германии, в котором расположен конституционный суд — ред.) поднимает вопросы. Эти вопросы она задаст федеральному правительству, и оно ответит", — заявил Зайберт на брифинге в понедельник.

В свою очередь, представитель минфина Денис Кольберг подчеркнул, что правительство подчинится решению конституционного суда и примет все требующиеся от него меры.

"Это весьма объемное решение с четкими предписаниями. Мы их выполним. Мы работаем со всеми институтами, чтобы своевременно и в рамках определенного конституционным судом срока предпринять необходимые шаги", — заявил Кольберг.

Европейский центральный банк реализует так называемое количественное смягчение (официальное название — расширенная программа покупки активов), в рамках которого приобретаются бумаги частного и государственного сектора. Оно было инициировано в марте 2015 года с целью ускорить инфляцию в еврозоне до целевых 2%. Предметом критики немецкого суда стала подпрограмма для госсектора. Суд в Карлсруэ считает, что ЕЦБ превысил полномочия, поскольку правительство и парламент Германии не давали оценку решениям европейского банка.