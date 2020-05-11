МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что главное при снятии ограничений из-за коронавируса – это жизни россиян.

"Вы знаете мою позицию, она неизменна. Главное для нас — это жизнь здоровье, безопасность людей", — сказал президент на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

По его словам, регионы должны были сформировать планы по снятию ограничений.

Также он напомнил, что число коек, оборудованных для лечения пациентов с коронавирусом, возросло с 29 тысяч до 130 тысяч.

"Сформирован запас оборудования и техники, в том числе, что сейчас критически важно, создан резерв аппаратов искусственной вентиляции легких", — отметил президент.