МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Период нерабочих дней в России завершится с 12 мая, заявил президент Владимир Путин.

"С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная", — сказал президент, обращаясь к россиянам.

Он подчеркнул, что все регионы должны были сформировать к 11 мая планы по снятию ограничений из-за коронавируса.

"Такие планы должны учитывать реальную ситуацию на местах, обеспечивать строгие требования безопасности, защиты жизни и здоровья людей, опираться на выверенную оценку уровня и степени возможных угроз", — отметил глава государства.

"И решающее слово здесь принадлежит врачам и специалистам", — считает он.