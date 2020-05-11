МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Выход из эпидемии коронавируса быстрым не будет, поэтому надо сохранять все санитарные требования, заявил президент России Владимир Путин.

"Все принятые меры, о которых сказал выше, позволяют нам переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией. К началу поэтапного выхода из режимов ограничения. У этого периода есть принципиальная особенность. Прежде всего, такой выход не может быть одномоментным, нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом", — сказал Путин в обращении к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в РФ.

"Кроме того, выход или смягчение режимов ограничения должны проходить при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей", — добавил президент.