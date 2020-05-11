МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Смягчение мер, введенных из-за коронавируса, должно проходить при соблюдении мер безопасности, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Выход или смягчение режимов ограничений должны проходить при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований", — отметил глава государства в обращении к россиянам.

По его словам, режим повышенной безопасности должен сохраняться для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

"Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничения пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы огородить от угрозы вируса", — сказал президент.