МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Губернаторы сохраняют за собой право по согласованию с кабмином ограничивать или приостанавливать работу предприятий, не обеспечивающих нормы СанПиН, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У руководителей регионов с учётом ситуации на местах при рекомендации санитарных врачей остаётся право по согласованию с правительством РФ ограничивать или даже временно приостанавливать деятельность предприятий в том случае, если меры санитарной безопасности объективно не могут быть там обеспечены", — сказал Путин.

По его словам, если такое решение принято, за сотрудниками предприятий, деятельность которых пока приостановлена, сохраняется заработная плата.

Он также подчеркнул, что коронавирус сильно ударил по многим отраслям экономики, в ом числе и по благосостоянию граждан.

"Эпидемия и вызванные ею ограничения нанесли урон благосостоянию миллионов наших граждан. Доходы у многих снизились, а непредвиденные расходы, долги только растут. Это касается и работников, занятых в самых разных отраслях, и предпринимателей, которые ведут свое небольшое дело", — сообщил президент.