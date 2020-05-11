МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Простого переноса фискальных платежей недостаточно для поддержки пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно в течение года… Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно", — отметил он на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке.

По его словам, сидеть сложа руки, не принимая решения по поддержке экономики, нельзя.

"Опасно и безрассудно забегать вперед, но и сидеть сложа руки, уклоняясь от ответственности, также нельзя. Нужно пройти между Сциллой и Харибдой", — сказал Путин.