МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. С 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно, заявил президент России Владимир Путин.

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста. Я хочу подчеркнуть: сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное справедливое решение для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно: помощь должны получить все, все, кто в ней нуждается", — сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Также глава государства предложил повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3 375 рублей в два раза.

"Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты и, как правило, это молодые родители, молодые мамы, важно их поддержать", — сказал он.

Кроме того, будет установлена ежемесячная выплата для семей с детьми в размере 5 000 рублей, ею можно воспользоваться с апреля.

"У нас много семей, у которых этого права (на материнский капитал) нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с которой введен новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребенка. В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в пять тысяч рублей, причем не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. Таким образом, выплаты по пять тысяч рублей на ребенка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет", — сказал Путин.

Всего же нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка уже в июне сразу за полгода.

"Мы приняли решение, что нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, могут оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет включительно. Сделать это раньше, не с 1 июля, как предусматривали в свое время, а с 1 июня. Обращаю внимание, такие выплаты начисляются, как и говорил в послании, с начала текущего года. Таким образом, семья, подав заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года", — заявил президент.

Помимо этого, дополнительную поддержку от государства получат 27 млн российских детей — от младенцев до школьников.

"В общей сложности с учетом сегодняшних и ранее принятых решений такую поддержку получат 27 миллионов российских детей — от младенцев до учеников школ. Считаю, что именно такими должны быть приоритеты государства, особенно сейчас, когда в первую очередь должны заботиться о безопасности людей пожилого возраста и поддержать семьи с детьми", — сказал он.