МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил сделать в 2020 году налоговый вычет в один МРОТ на страховые взносы индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса.

"Сейчас необходимо снизить фискальное бремя и на индивидуальных предпринимателей, которые заняты в наиболее пострадавших отраслях. Предлагаю в этом году предоставить им налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов и тем самым также дополнительно поддержать их в этот сложный период", — сказал Путин.

Также он предложил предоставить всем самозанятым налоговый капитал в размере одного МРОТ.

"Возможность для регистрации самозанятых действует уже в 23 регионах, и число тех, кто оформил такой статус, превысило 650 тысяч. Предлагаю предоставить всем самозанятым гражданам так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы", — отметил глава государства.