МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил президента РФ Владимира Путина поручить кабмину оказать помощь ряду регионов с выпадающими доходами из-за коронавируса, президент согласился с этой идеей.

"Владимир Владимирович, я бы хотел просить вашего поручения в адрес правительства РФ. Вы назвали целый ряд мер, они очень важные, эффективные и нужные, часть этих мер будет происходить за счет бюджетов субъектов РФ. Есть часть субъектов, которые легко справятся с этим выпадением доходов, высокодоходные субъекты, в том числе и Москва, но есть ряд регионов, в которых сегодня сложная бюджетная ситуация. Я бы просил поручения правительства еще раз посмотреть, к каким бюджетным расходам приведут вот новые меры, для того чтобы, возможно, частично компенсировать субъектам РФ эти падающие доходы", — сказал он.

"Ну и должен сказать, что общаясь с коллегами, большинство регионов сегодня гораздо увереннее понимают, чувствуют эту ситуацию и управляют теми рисками, с которыми мы столкнулись", — добавил он.

Президент поддержал эту идею. "Что касается новых мер выпадающих доходов регионов, то я специально оговорился, когда говорил о том, что принимая те или иные решения, в том числе о поддержке предприятий, на региональном уровне, руководители регионов, должны будут согласовать эти действия с правительством РФ. Исходим из того, что при согласовании и будут вырабатываться соответствующие меры поддержки самих регионов. Но такое отдельное поручение, Сергей Семенович, вы правы, оно, может быть, и не помешает", — сказал Путин.