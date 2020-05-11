МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Реализация мер поддержки бизнеса и населения России, озвученных президентом Владимиром Путиным в понедельник, может потребовать около триллиона рублей, поделился мнением с РИА Новости гендиректор института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Президент России Владимир Путин в понедельник озвучил ряд мер, касающихся поддержки семей с детьми, малого и среднего бизнеса, самозанятых в условиях пандемии коронавируса. Путин заявил, что меры по поддержке экономики и граждан носят беспрецедентный характер, в новейшей истории государство еще не выделяло столько ресурсов, даже во время кризиса 2008 года.

"По итогам выступления пока видится, что понадобится триллион", — сказал эксперт.

Журавлев пояснил, что на меры поддержки врачей и других медработников понадобится более миллиарда рублей, на выплаты за детей — около 100 миллиардов рублей в месяц. Он также уточнил, что эта поддержка затронет 12 миллионов детей.

"Меры по финансированию заработных плат ещё больше, около 200 миллиардов. Плюс государственные гарантии кредитов… на сумму, равную всем названным. Плюс изъятия из налогов", — добавил он.