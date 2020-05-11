МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Многие российские компании будут принимать решение о возобновлении работы после вынужденного простоя из-за коронавируса исходя из ситуации с восстановлением спроса на их товары и услуги, поэтому власти уделяют этому вопросу серьезное внимание, считает главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова.

Президент России Владимир Путин в понедельник объявил о новых мерах по поддержке населения и бизнеса в связи с ограничениями из-за эпидемии коронавируса. В частности, он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми; запуск новой специальной кредитной программы поддержки занятости для организаций из пострадавших отраслей; списание налогов, кроме НДС, за второй квартал и другое.

"Та часть, которая связана с выплатами на детей, — она, безусловно, важна. Потому что сейчас главный вопрос — будет ли спрос. Налоговые каникулы и кредитные программы — это меры, которые будут работать в сочетании с восстановлением спроса", — сказала Орлова РИА Новости.

"Я думаю, что ключевое решение, сможет ли компания, предприятие продолжать работать, зависит в значительной степени от того, что с их клиентами будет происходить. Поэтому сейчас главное ожидание и внимание бизнеса будет к размеру такого прямого бюджетного стимулирования", — добавила она.

Орлова предположила, что озвученные Путиным инициативы по поддержке населения не являются последними и новые дополнительные меры еще могут быть объявлены.

"Мне кажется, что просто пока у нас нет статистики, чтобы оценить масштаб проблемы, даже за апрель нет статистики", — полагает она.