МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Новый пакет мер по поддержке российской экономики значителен, но все же недостаточен, поскольку многие пострадавшие от коронавируса предприятия не могут претендовать на поддержку, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации юристов в сфере ликвидации и банкротства Владимир Кузнецов.

Президент России Владимир Путин в понедельник озвучил ряд мер, касающихся поддержки семей с детьми, малого и среднего бизнеса, самозанятых в условиях пандемии коронавируса. Путин заявил, что меры по поддержке экономики и граждан носят беспрецедентный характер, в новейшей истории государство еще не выделяло столько ресурсов, даже во время кризиса 2008 года.

"Конечно, это много, но все равно недостаточно", — полагает Кузнецов, который также является членом генерального совета "Деловой России".

"На данном этапе становится ясно, что по ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности – ред.) многие предприятия не пройдут в категории для предложенной поддержки. Ограничения пока не сняты, а это с каждым днем увеличивает число предприятий, которые не смогут возобновить деятельность после снятия режима самоизоляции", — считает он.

В апреле бизнесе-омбудсмен Борис Титов предложил изменить принцип государственной поддержки предприятий, пострадавших от последствий коронавируса: признавать бизнес наиболее пострадавшим не только на основе общероссийского классификатора видов экономической деятельности, но и финансовых показателей.

В письме президенту он предлагал "распространить те или иные меры господдержки на все предприятия, которые могут документально подтвердить падение выручки за март-апрель 2020 года на 30% и более по сравнению с январем-февралем 2020 года". Вторым предложенным условием является сокращение персонала этих предприятий не более чем на 10% с 28 марта 2020 года.