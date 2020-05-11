МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Предпринимателям в России необходимо иметь подушку безопасности, чтобы в случае непростых ситуаций в экономике смочь сохранить бизнес на плаву, считает член генерального совета "Деловой России" Павел Гагарин.

Президент России Владимир Путин в понедельник озвучил ряд мер, касающихся поддержки семей с детьми, малого и среднего бизнеса, самозанятых в условиях пандемии коронавируса. Путин заявил, что меры по поддержке экономики и граждан носят беспрецедентный характер, в новейшей истории государство еще не выделяло столько ресурсов, даже во время кризиса 2008 года.

"По итогам речи, надо сказать, что помогать всем, наверное, и не надо. Речь идет о макроэкономике: экономика страны — это очень сложно структурированная экономическая хозяйственная система и нужно очень точечно, четко понимать, в какие отрасли и в какой момент нужно делать вброс этих финансовых средств через банки, либо напрямую, либо адресно, либо с помощью налоговых льгот", — сказал Гагарин РИА Новости, который также является председателем совета директоров "Градиент Альфа Инвестментс Групп".

По его словам, тем предпринимателям, у которых нет подушки безопасности, придется непросто. "В нашей стране лучше ее иметь. Конечно, предприниматели будут пытаться сохранять бизнес и рабочие места, насколько это возможно", — добавил он.

"В целом речь была впечатляющая, на народ производит впечатление. Но с точки зрения бизнеса меры недостаточные. Каждый предприниматель должен рассчитывать только на себя", — считает собеседник агентства.